الطقس: انخفاض طفيف الثلاثاء والحر يتجدد الأربعاء

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتستمر البلاد تحت تأثير موجة حارة متوسطة القوة، لتبقى الأجواء أكثر حرارة من المعتاد، حيث يسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية، فيما يكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء، حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الطقس، حارا في مختلف المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.