الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى دبي والرياض وبيروت لدواعٍ أمنية

باريس/وكالات /

قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، تعليق رحلاتها إلى 3 مدن في الشرق الأوسط، من بينها "الرياض ودبي"، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدة أن استئناف الرحلات سيظل مرهونا بإعادة تقييم مستمرة للوضع الأمني في المنطقة.

وأوضحت الشركة، في بيان، يوم الإثنين، أنها ستُوقف رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض حتى 25 يوليو، بينما يستمر تعليق الرحلات إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة حتى 28 يوليو.

تمديد تعليق الرحلات إلى بيروت

قررت الشركة أيضا تمديد تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية "بيروت" حتى 2 أغسطس، بعدما كانت الرحلات مُعلّقة منذ الأول من مارس الماضي.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية، أن الوضع الأمني في المنطقة "يتطور بسرعة"، مشددة على أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تظل الأولوية القصوى في جميع قراراتها التشغيلية.

شركات طيران دولية تُعيد تقييم عملياتها

يأتي قرار الخطوط الجوية الفرنسية بالتزامن مع إعلان أمريكا إرسال مزيد من "الطائرات المقاتلة" إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

كما انضمت الشركة إلى عدد من شركات الطيران الدولية التي علّقت أو قيدت رحلاتها إلى دول المنطقة، من بينها شركات من "الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة وبريطانيا"، وسط استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية والمخاوف من اتساع رقعة التصعيد.

تصاعد المواجهة الإقليمية

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وأمريكا، واتساع رقعة المواجهة لتشمل "أكثر من ساحة" في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية وتداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.