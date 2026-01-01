الحية يتلقى اتصالاً هاتفياً من حسين الشيخ مهنئاً بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس

رام الله /سما/

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، قدم فيه التهنئة بنيله الثقة برئاسة الحركة، متمنياً له التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد الحية خلال الاتصال مضي الحركة قدماً في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والحفاظ على الثوابت الوطنية والدفاع عنها.

وشدد على عزمه بذل الجهود كافة لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي كل الساحات، مؤكداً على أهمية التعاون مع قيادات الشعب الفلسطيني لإنجاز الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.