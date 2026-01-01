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متحدياً ممداني..ترامب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده في أمريكا

الإثنين 20 يوليو 2026 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحدياً ممداني..ترامب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده في أمريكا



واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يُعتقل في أثناء زيارته للولايات المتحدة.

جاء ذلك ردا على تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني، بأنه ينظر في اعتقال نتنياهو بصفته مطلوب للعدالة الدولية كمجرم حرب.

وقال على منصة "تروث سوشيال": لن يُعتقل بنيامين نتنياهو، بأي شكل من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يُحارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخرًا 52 ألف متظاهر بريء، وأمضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل الجنود الأمريكيين وغيرهم. الوحيدون الذين يجب اعتقالهم هم من قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، وهو أمر كان ينبغي على الرؤساء السابقين معالجته منذ سنوات!

ومن جهة أخرى، قال ترامب، إن إيران "ستدفع ثمن أي جندي أميركي تقتله أضعافاً مضاعفة".

وذكر، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أميركياً، ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافاً مضاعفة!". وتابع: "تم إبلاغ هذا التوجيه إلى وزير الحرب، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وإلى كل قائد في الجيش".

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