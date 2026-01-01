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عضو مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد الشرع في حال قيامه باستهداف حزب الله: تحرير سوريا سيتسارع

الإثنين 20 يوليو 2026 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد الشرع في حال قيامه باستهداف حزب الله: تحرير سوريا سيتسارع



طهران /وكالات /

حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علي خضريان، الحكومة السورية من الانسياق مع الرغبة الأمريكية بالتحرك عسكرياً ضد حزب الله اللبناني.

وأكد  خضريان أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تسريع تدخل ما أسماها بـ"قوى المقاومة" داخل الأراضي السورية.

وقال خضريان في تصريحات متلفزة، إن هناك محاولات تبذل لدفع الرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني) إلى الانخراط في مواجهة مع حزب الله، معتبراً أن أي استهداف للحزب أو محاولة لمحاصرته من الجهة الشرقية عبر الأراضي السورية سيقابل برد من محور المقاومة.

وأضاف أن "أحمد الشرع يجب أن يعلم أنه إذا أقدم على مثل هذه الخطوة، فإن مسار تحرير سوريا على يد قوى المقاومة سيتسارع"، مشيراً إلى أن "القوى العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرض حزب الله للخطر انطلاقًا من الأراضي السورية".

وأكد خضريان أن لدى الجمهورية الإسلامية "تصورات وخططاً" للتعامل مع أي تطورات من هذا النوع، مضيفاً أن أي تحرك عدائي ضد حزب الله "سيواجه بحزم".

وجاءت تصريحات خضريان في زحمة الحديث المتواتر عن ضغوط دولية وأمريكية على الحكومة السورية من أجل الدخول إلى لبنان ونزع سلاح حزب الله وهو الأمر الذي واظبت دمشق رسمياً وفي أكثر من مناسبة على نفيه مؤكدة أنه ليس ضمن مخططاتها وأن أولوياتها الآن تتمثل في استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكشفت تقارير إعلامية كذلك عن رسالة عراقية إلى دمشق تحذر من أي تحرك ضد الحزب انطلاقاً من الأراضي السورية حيث يكثر الحديث عن أن خطوة كهذه ستدفع بقوى الحشد الشعبي العراقية للدخول إلى الأراضي السورية ضمن آلية العمل الميداني الموحد في محور المقاومة.

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