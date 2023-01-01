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استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة مساء اليوم في غزة والعدد يرتفع إلى 7 منذ صباح اليوم

الإثنين 20 يوليو 2026 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة مساء اليوم في غزة والعدد يرتفع إلى 7 منذ صباح اليوم



غزة /سما/

استُشهد 3 مواطنين ، بينهما سيدة، وأُصيب 16 آخرون، غالبيتهم من الأطفال، مساء اليوم الأثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزك ودراجة نارية وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، بينهما سيدة تمزق جسدها جراء القصف، وإصابة 16 آخرين، معظمهم من الأطفال.

واعلنت مصادر طبية عن استشهاد سبعة مواطنين، واصابة أكثر من 20 آخرين، اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن حصيلة اعتداءات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم ارتفعت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابًا، جراء استهداف المواطنين في مناطق عدة من القطاع.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,283 شهيدًا و173,864 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء و22 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1,158 شهيدًا، والإصابات إلى 3,756، إضافة إلى انتشال 802 جثمان.

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