الحوثيون يعلنون فرض "حظر ملاحة بحرية شامل" على السعودية

صنعاء /وكالات /

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، يوم الاثنين، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مبررةً القرار بما وصفته بـ"الحصار الشامل" الذي تفرضه المملكة على الموانئ والمطارات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر البر والبحر والجو.

وفي بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أكد الحوثيون أن قرار حظر الملاحة البحرية يأتي ضمن ما أسموه "معادلة الحصار مقابل الحصار"، مشيرًا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدور البيان.

وأوضح البيان أن الجماعة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ترى أن من حقها الرد على ما تعتبره تصعيدًا سعوديًا من خلال اتخاذ إجراءات مماثلة، في إشارة إلى اتهاماتها للمملكة باستهداف مطار صنعاء خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الحوثيون أن قواتهم في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف الخيارات والتطورات المحتملة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السعودي بشأن هذه التصريحات.

وكان الحوثيون قد اتهموا السعودية الأسبوع الماضي بتنفيذ غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي. وفي المقابل، ألمحت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى مسؤوليتها عن تلك الضربات، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي طائرات معادية تنتهك الأجواء اليمنية بعد نفاد صبرها تجاه هذه الانتهاكات.

كما اتهمت الحكومة اليمنية إيران بإرسال رحلات جوية إلى مناطق سيطرة الحوثيين تحمل عناصر عسكرية وأمنية، إضافة إلى خبراء متخصصين في تطوير الطائرات المسيّرة وأنظمة الصواريخ.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية على خلفية عدة ملفات، من أبرزها الحصار المفروض على مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، إلى جانب الجدل بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وصنعاء.