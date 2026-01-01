خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس

وكالات /سما/

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس – اليوم الاثنين- عن انتخاب القائد خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للشهيد يحيى السنوار.

جاء إعلان حماس في تصريح مقتضب بعد استكمال الانتخابات في مجلس الشورى العام للحركة.

وفي مايو الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن جولة انتخابية ثانية ستجريها الحركة لاختيار رئيس لها.

وقالت “حماس” في بيان صحفي مقتضب في حينه، إنها أجرت جولةً انتخابيةً لاختيار رئيس للحركة، ولم تُحسم النتيجة من الجولة الأولى، وبناءً عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها.

ولم تفصح الحركة، في بيانها، عن هوية المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الحركة.

واستشهد يحيى السنوار في أكتوبر 2024، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في رفح خلال حرب الإبادة الجماعية.

وفي أعقاب استشهاده أعلنت حركة حماس تولي مجلس قيادي قيادة الحركة لحين إجراء انتخابات جديدة لرئاسة المكتب السياسي.