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اقتحامات للضفة والقدس تتخللها اعتقالات وتحقيقات ميدانية

الإثنين 20 يوليو 2026 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات للضفة والقدس تتخللها اعتقالات وتحقيقات ميدانية



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، وسط تخريب للممتلكات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة، بينهم أسرى محررون وفتية، إضافة إلى خمس سيدات، وذلك عقب مداهمة منازلهم واحتجاز أفراد من عائلاتهم للتحقيق.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عنبتا، وشابا آخر من ضاحية ذنابة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما داهمت منزلا في ضاحية عزبة ناصر واعتدت بالضرب على صاحبه، إلى جانب تخريب محتويات المنزل.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في عدد من المناطق بمحافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم طفل، وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق بعض الطرق خلال تنفيذ المداهمات.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل بلدة سنجل شمال شرق المدينة، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، قبل أن تنفذ عمليات تفتيش واحتجاز لعدد من الشبان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، دون تسجيل اعتقالات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق المحافظة، وانتشرت في وسطها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، ما تسبب بتعطيل الحركة التجارية وإرباك حياة المواطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في بلدات وقرى الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل والمنشآت، واعتقالات، وفرض قيود على حركة المواطنين، في ظل تصعيد مستمر تشهده المنطقة منذ أشهر.

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