الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة

رام الله/سما/

الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال.

وأكد ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف، حتى وإن كانت المدة قصيرة، نظراً للارتفاع السريع في درجات الحرارة داخلها، وما يشكله ذلك من خطر حقيقي ومباشر على حياتهم.

كما شدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة، مثل القداحات وعبوات مزيل العرق، من داخل المركبات، تجنباً لانفجارها بفعل الحرارة المرتفعة.

ودعا المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة أو المناطق الحرجية، وعدم التخلص من النفايات بالحرق، لما قد يسببه ذلك من حرائق يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأشار إلى أهمية الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية، من خلال تجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية وعدم تشغيل الأجهزة والمكيفات بصورة مكثفة لفترات طويلة، للحد من مخاطر التماس الكهربائي.

وأكد الدفاع المدني ضرورة الاتصال الفوري برقم الطوارئ (102) عند وقوع أي حادث أو طارئ، مجدداً دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة.