  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة

الإثنين 20 يوليو 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة



رام الله/سما/

 الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال.

وأكد ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف، حتى وإن كانت المدة قصيرة، نظراً للارتفاع السريع في درجات الحرارة داخلها، وما يشكله ذلك من خطر حقيقي ومباشر على حياتهم.

كما شدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة، مثل القداحات وعبوات مزيل العرق، من داخل المركبات، تجنباً لانفجارها بفعل الحرارة المرتفعة.

ودعا المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة أو المناطق الحرجية، وعدم التخلص من النفايات بالحرق، لما قد يسببه ذلك من حرائق يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأشار إلى أهمية الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية، من خلال تجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية وعدم تشغيل الأجهزة والمكيفات بصورة مكثفة لفترات طويلة، للحد من مخاطر التماس الكهربائي.

وأكد الدفاع المدني ضرورة الاتصال الفوري برقم الطوارئ (102) عند وقوع أي حادث أو طارئ، مجدداً دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة.

الأكثر قراءة اليوم

كتابٌ إسرائيليٌّ يكشِف عمق تغلغل (حماس) ومعلوماتها الاستخباراتيّة عشية وخلال معارك أكتوبر

قطر تطرح مبادرة جديدة.. وترامب: أسبوع حاسم قبل التصعيد

بي إن سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي المونديال مجانًا

الحرس الثوري يعلن مسؤوليته..الأردن : اعتراض 4 صواريخ ايرانية في سماء العقبة

تقديرات إسرائيلية: إيران تستعد لإطلاق صواريخ باليستية نحو العمق الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة

عراقجي يروي لحظات الهجوم على مقر خامنئي: ثغرة استخبارية سهّلت وصول المعلومات

استطلاع إسرائيلي: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو حزبياً.. وغالبية الإسرائيليين غير راضين عن أداء الحكومة

الأخبار الرئيسية

لليلة التاسعة .. واشنطن تعلن استكمال ضرباتها ضد إيران وترامب: نضرب “بقوة شديدة”

20260720011724

شهيدان برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين خلال هجوم ارهابي على دير جرير برام الله

تقديرات إسرائيلية: إيران تستعد لإطلاق صواريخ باليستية نحو العمق الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة

قطر تطرح مبادرة جديدة.. وترامب: أسبوع حاسم قبل التصعيد

استطلاع إسرائيلي: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو حزبياً.. وغالبية الإسرائيليين غير راضين عن أداء الحكومة