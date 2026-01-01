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الرئيس يهنئ ملك إسبانيا ورئيس وزرائه بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026

الإثنين 20 يوليو 2026 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ ملك إسبانيا ورئيس وزرائه بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026



رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بمناسبة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال سيادته، في برقية التهنئة، "يسرنا، بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، أن نتقدم إلى جلالة الملك، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي المنتخب، والشعب الإسباني الصديق، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية بهذا الإنجاز الرياضي العالمي الكبير".

وأضاف الرئيس أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهد والمثابرة اللذين بذلهما المنتخب والقائمون عليه، وأدخل البهجة إلى قلوب محبي المنتخب وعشاق كرة القدم.

وأعرب سيادته عن تمنياته لإسبانيا الصديقة وشعبها بدوام الخير والازدهار، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على مختلف الصعد.

كما بعث سيادته برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، هنأه فيها بالمناسبة ذاتها.

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