إيران تخشى غزواً أمريكياً .. والفصائل العراقية تتلقى أوامر بالاستعداد

سما / وكالات /

تتزايد المخاوف في إيران من أن الولايات المتحدة لا تكتفي بموجة الهجمات التي شنتها على أراضي البلاد، بل تستعد لاحتمال توسيع نطاق القتال عبر عمليات برية. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها News 14 الاسرائيلية تُقدّر طهران أن الهجمات الأمريكية مُحكمة التخطيط والتنفيذ، ولذلك بدأت الاستعداد لسيناريو صراع شامل، قد يشمل غزوًا بريًا أمريكيًا.

بناءً على هذا التقييم، أصدرت إيران تعليماتٍ للميليشيات الموالية لها العاملة في العراق بالاستعداد لخوض صراعٍ واسع النطاق فور تلقّيها أوامر من طهران. ووفقًا لهذه التعليمات، يُمكن لهذه الميليشيات العمل في جبهاتٍ مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك كردستان والكويت والأردن وبغداد، مع عدم استبعاد إيران فتح جبهاتٍ إضافية تبعًا للتطورات.

بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي، سُمعت دوي انفجارات مدوية في مدينة إيلات، لكن لم تُفعّل أي أجهزة إنذار في المنطقة. اعترض الجيش الأمريكي عمليات الإطلاق، وفي الوقت نفسه، تم تفعيل صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن صباح اليوم تنبيهاً أمنياً عاجلاً لمواطنيها المقيمين في المملكة. ووفقاً لبيان السفارة، قامت السلطات الأردنية بإخلاء مطار وميناء مدينة العقبة الدوليين بسبب تهديد أمني. وعليه، نصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتجنب مطار وميناء العقبة تماماً، والالتزام بتعليمات مسؤولي الأمن المحليين.