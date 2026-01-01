الحرس الثوري يشكر أردنيين "على المعلومات" ويوضح للكويتيين "مبررات الاستهدافات"

القدس المحتلة / سما /

أصدرت الدائرة الإعلامية للحرس الثوري بيانين متتاليين، أوردت فيهما تفاصيل ضربات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت ضمن الموجتين 21 و22 من عملية "النصر 2".

وفي البيان الموجه للأردن، أعرب الحرس الثوري عن شكره وتقديره لما أسماه بـ"تعاون الشعب الأردني ومعلوماته الدقيقة التي مكنت مقاتليه من الاستهداف الدقيق وتدمير 20 مخزنا تمركزت فيها قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق، ما أسفر عن مقتل عشرات من العناصر الأمريكية".

وأوضح أن القوة الجوفضائية استهدفت في الموجة 21 من العملية اهداء للطفلات ضحايا الحرب الثالثة، طائرات نقل كبيرة من نوع C17 وطائرات قيادة وتحكم من نوع P8 تابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة بهجمات صاروخية باليستية، وألحقت أضرارا جسيمة بعدد منها.

الكويت.. رسالة برفض القواعد وتدمير رادار وحظائر طائرات

وفي البيان الموجه للكويت، أشار الحرس الثوري إلى أن أجزاء من الأراضي الكويتية تقع منذ سنوات تحت سيطرة العسكريين الأمريكيين، واستخدمت كقواعد لشن هجمات على إيران والعراق وأفغانستان وفلسطين. ولفت إلى أنه منذ 140 يوما يشن الجيش الأمريكي حربا انطلاقا من هذه القواعد، كان مفتتحها مذبحة 168 طفلا في مدرسة ميناب، ومقتل أبرز القادة، علي خامنئي.

وأكد البيان أن مقاتليه دمروا في الموجة 22 من العملية نظام رادار انذار مبكر أمريكي تدميرا كاملا، وأصابوا في هجوم آخر مخزنا للمعدات والقطع الجوية وحظيرة لطائرات MQ-9 دون طيار في قاعدة "علي السالم"، وأحرقوا عدة طائرات دون طيار.

وشدد البيانان على أن الجيش الأمريكي اعتدى خلال العقود الأخيرة على أكثر من عشرة بلدان وأزهق أرواح الملايين، "وهو الداعم الأساسي للكيان الصهيوني في مجازره ضد شعب غزة وتدمير الضفة الغربية".

واعتبر الحرس الثوري أن هذا الجيش معتد على أراضي المنطقة ومستهدف بالتصفية، وأن من واجب الجميع التصدي له بكل وسيلة ممكنة وتطهير الأراضي من وجوده. ودعا الشعب الكويتي إلى عدم السماح بأن تكون أرضه منبعا للاعتداءات وقتل المدنيين، كما شكر الشعب الأردني على تعاونه الذي يمهد الطريق لتحرير القدس.