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الاحتلال يواصل خروقاته بغزة .. قصف مدفعي بغزة واطلاق نار كثيف

الإثنين 20 يوليو 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته بغزة .. قصف مدفعي بغزة واطلاق نار كثيف



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 284 في مختلف مناطق قطاع غزة .

 
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد أربعة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.
 
واستشهد المواطن أسامة كمال شحادة أبو تيم واصيب عشرة آخرين في قصف على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس.
 
كما أصيب خمسة مواطنين بإطلاق نار متفرق طال خيام النازحين جنوب خان يونس.
 
وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا بقصف مدفعي نهار الأحد استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في الحي.
 
وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
 
كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.
 
وجرى قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي بلدة القرارة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
 
كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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