شهيدان برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين خلال هجوم ارهابي على دير جرير برام الله

رام الله/سما/

استشهد شخصان وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال هجوم إرهابيّ شنّه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الشاب أحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير".

وذكرت في بيان ثان: "استشهاد المواطن عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاما) والمواطن أحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير".

وقبل ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة في البطن، نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون في البلدة، مشيرةً إلى أنه يجري نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف لتلقي العلاج.

وفي تطوّر لاحق، أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين، إحداهما لرجل (55 عاما)، أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى، نظرا لخطورة حالته.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين، أثناء توجهها إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع "3 إصابات بالرصاص لشبان من دير جرير، أثناء التصدي للهجوم المستمر الذي ينفذه المستوطنون بدعم من جيش الاحتلال على البلدة".

وأكدت أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز، باتجاه المنازل خلال اقتحام دير جرير، بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة، كغيرها من مناطق الضفة الغربية، تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحقّ الأهالي وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء الجسدي، وإطلاق الرصاص، وإحراق الممتلكات، والاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مصابون بينهم مسنّ في صوريف

وفي سياق ذي صلة، أصيب أهالٍ بجروح، بينهم مسن، مساء الأحد، إثر تعرضهم للاعتداء من قبل مستوطنين في الضفة الغربية، بينما اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة واعتقل 4 أشخاص، وأخطر بوقف بناء عدة منشآت.

وقالت مصادر محلية، إن مسنا أصيب بجروح، فيما أُصيب آخرون برضوض وجروح طفيفة إثر هجوم شنه مستوطنون المواطنين في بلدة صوريف، شمال غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وذكر رئيس بلدية صوريف، حازم غنيمات، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، والمزودين بالعصي والهراوات، هاجمت المواطنين في منازلهم بمنطقة خلة غنيم، ما أدى إلى إصابة مسنّ بجروح في الرأس، جرّاء تعرضه للضرب بالعصي والهراوات.

وأضاف غنيمات أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة عدد من الأهالي برضوض وجروح.

وأطلق مستوطنون قطيعا من الأبقار في أرض مزروعة بالأشجار المثمرة في منطقة خلة الحمص، جنوب بلدة يطا، جنوب الخليل، ما تسبب بأضرار فيها.

في السياق ذاته، قال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي الخليل، أسامة مخامرة، إن قوة إسرائيلية اعتقلت أحد الأهالي من منطقة مسافر يطا.

وجنوبي الضفة أيضا، أطلق مستوطنون أغنامهم في أراض زراعية بقرية المنية شرق مدينة بيت لحم، ما تسبب بأضرار في المزروعات.

أما شمالي الضفة، فاقتحم الجيش الإسرائيلي قرية إماتين، شرق مدينة قلقيلية وداهم ورشة عمل تقع عند مدخلها الرئيسي واعتقل ثلاثة أشخاص كانوا فيها.

ووزّع الجيش الإسرائيلي إخطارات بوقف العمل والبناء في منشآت فلسطينية في المنطقة الشرقية من مدينة جنين.