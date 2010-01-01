منتخب إسبانيا يفوز بلقب بطل كأس العالم 2026

توج المنتخب الإسباني بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب نظيره الأرجنتيني إثر فوزه عليه (1-0) بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 19 يوليو 2026.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتلقى اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز البطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع، وغادر الملعب مطرودا، ليخوض "راقصو التانغو" الشوطين الإضافيين بعشرة لاعبين.
ويدين منتخب إسبانيا بالفضل في انتصاره لمهاجمه البديل فيران_توريس الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي جرى على نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتوج منتخب إسبانيا بلقب بطل العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوز بمونديال 2010 بجنوب إفريقيا.
في المقابل، فشل منتخب الأرجنتين في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال 2022 في قطر، والرابعة في مسيرته بعد مونديال 1978 بالأرجنتين، ومونديال 1986 بالمكسيك.
يذكر أن المنتخب الإنجليزي احتل المركز الثالث في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب نظيره الفرنسي بفوزه عليه (6-4) في المباراة التي جمعتهما منتصف ليل السبت 18 يوليو 2026، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.