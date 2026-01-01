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تقديرات إسرائيلية: إيران تستعد لإطلاق صواريخ باليستية نحو العمق الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة

الأحد 19 يوليو 2026 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية: إيران تستعد لإطلاق صواريخ باليستية نحو العمق الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة



القدس المحتلة/سما/

رجّحت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تتخذ القيادة الإيرانية خلال الساعات المقبلة قراراً بتنفيذ هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد الإقليمي وتبادل الرسائل العسكرية بين الطرفين.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن الجيش يتابع عن كثب التحركات العسكرية داخل إيران، وذلك عقب إطلاق أربعة صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية في وقت سابق من اليوم. وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق صاروخين اعتراضيين من منظومة الدفاع الجوي للتعامل مع شظايا الصواريخ ومنع سقوطها داخل الأراضي الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية تقديرها بأن طهران سعت من خلال إطلاق الصواريخ نحو العقبة إلى توجيه رسالة ردع إلى إسرائيل، إلا أن تل أبيب تنظر إلى المشهد الأمني الحالي باعتباره مختلفاً عن المراحل السابقة، مع تبني نهج أكثر تشدداً واستعداداً لاحتمالات تصعيد قد تمتد إلى استهداف منشآت وبنى تحتية داخل إيران.

وأضافت المصادر أن التقييمات السائدة داخل الأجهزة الأمنية تشير إلى إمكانية صدور أوامر من كبار المسؤولين الإيرانيين بتنفيذ هجوم صاروخي يستهدف العمق الإسرائيلي، رداً على التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وجاءت هذه التقديرات بعد سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات الإسرائيلية تزامناً مع إطلاق الصواريخ باتجاه العقبة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار، مشدداً على أن تعليمات الجبهة الداخلية لم تشهد أي تغيير.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن وقوع انفجارات في مدينتي بندر عباس وعبادان جنوب إيران، إلى جانب أنباء عن سماع انفجارات في الكويت. كما أوصت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها بتجنب التوجه إلى مطار وميناء العقبة، قبل أن تؤكد السلطات الأردنية استمرار عمل المرافق الحيوية في المدينة بصورة طبيعية، نافية وجود تهديدات تستدعي الإخلاء.

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