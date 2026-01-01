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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر احتواء التصعيد بالمنطقة

الأحد 19 يوليو 2026 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر احتواء التصعيد بالمنطقة



الرياض /سما/

تلقّى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالات هاتفية من نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن الاتصالات جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المباحثات ركزت على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لتهدئة الأوضاع، وبحث آليات دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف التوترات، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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