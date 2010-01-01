بي إن سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي المونديال مجانًا

وكالات /سما/

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية بث المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 عبر قناتها المفتوحة، لتمنح جماهير كرة القدم فرصة متابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة.

وأدرجت الشبكة المباراة النهائية ضمن جدول البث الرسمي الخاص بها، مؤكدة أن اللقاء الذي يجمع بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية سيُعرض عبر شاشة قناة "beIN SPORTS" المفتوحة، إلى جانب القناة الخاصة التى أطلقتها الشبكة لتغطية منافسات المونديال تحت اسم "beIN SPORTS FIFA WC".

بي إن سبورتس تُعلن إذاعة نهائي كأس العالم على القناة المفتوحة

وتبدأ تغطية النهائي المرتقب في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، من خلال استوديو تحليلي خاص يسبق انطلاق المباراة، يتناول أبرز تفاصيل المواجهة، وتحليل مشوار المنتخبين، وأهم نقاط القوة والضعف قبل صافرة البداية.

وخصصت الشبكة نخبة من أبرز المعلقين العرب لوصف أحداث المباراة النهائية، حيث يتولى كل من عصام الشوالي، وعلي سعيد الكعبي، وحفيظ دراجي، وحسن العيدروس مهمة التعليق على اللقاء، في تغطية صوتية استثنائية تتناسب مع أهمية الحدث العالمي.

كما كشفت "بي إن سبورتس" عن إتاحة متابعة التغطية المباشرة والنهائي عبر منصتها على موقع "يوتيوب"، لتوفير خيارات إضافية أمام المشاهدين الراغبين في متابعة المباراة التاريخية التي تختتم أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، والتي شهدت مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

وتطمح إسبانيا لاعتلاء عرش العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعدما حققت لقبها الوحيد في جنوب أفريقيا 2010، بينما تدخل الأرجنتين النهائي وعينها على الاحتفاظ بالكأس العالمية وإضافة لقبها الرابع، بعد تتويجها فى نسخ 1978 و1986 و2022، لتواصل كتابة حقبة ذهبية غير مسبوقة.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي نتيجة شخصية البطل ومنظومته الجماعية المتكاملة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، بعدما فرض نفسه أحد أكثر المنتخبات توازنًا في البطولة.

ورغم الأضواء التي تحيط بالموهبة لامين يامال، فإن قوة "لا روخا" الحقيقية تجلت في صلابته الدفاعية، حيث نجح في إيقاف أبرز الخطوط الهجومية، قبل أن يحسم مواجهة فرنسا في نصف النهائي بثنائية نظيفة ويواصل سلسلة تاريخية بلغت 37 مباراة دون هزيمة.

في المقابل، يدخل منتخب الأرجنتين النهائي بثقة بطل العالم، مستندًا إلى قوة هجومية هي الأقوى في مونديال 2026، بعدما سجل هدفين أو أكثر في جميع مبارياته، بينما يواصل ليونيل ميسي قيادة "التانجو" نحو المجد، بعدما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ النهائي، فيما يسعى المدرب ليونيل سكالوني إلى قيادة الأرجنتين لإنجاز تاريخي جديد، بإضافة لقب عالمي جديد إلى