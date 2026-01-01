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لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تنعى عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب نصر ابو جيش

الأحد 19 يوليو 2026 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تنعى عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب نصر ابو جيش



نابلس /سما/

نعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، المناضل الوطني نصر أبو جيش، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، ومنسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس مجلس قروي بيت دجن، الذي وافته المنية اليوم.
وقالت اللجنة في بيان نعي إن الراحل أفنى سنوات عمره في خدمة القضية الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعمل بإخلاص من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشراكة بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.

وأضافت أن أبو جيش كان مثالاً للمناضل المخلص، وتمتع بحضور وطني بارز في مختلف المحطات، وعُرف بمواقفه الثابتة وإيمانه العميق بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وحرصه الدائم على تغليب المصلحة الوطنية وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأكدت اللجنة أن رحيله يشكل خسارة وطنية كبيرة للحركة الوطنية الفلسطينية وللقوى والفصائل، ولكل من عرفه رفيقاً ومناضلاً وصاحب كلمة مسؤولة وموقف شجاع.

وتقدمت لجنة التنسيق الفصائلي بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد، وقيادة وكوادر حزب الشعب الفلسطيني، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ورفاقه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

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