  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تعلن تعرض محطة "دارخوين" النووية لقصف صاروخي أمريكي

الأحد 19 يوليو 2026 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تعلن تعرض محطة "دارخوين" النووية لقصف صاروخي أمريكي



فيينا/وكالات /

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة شنت هجوما على محطة "دارخوين" النووية، مشيرة إلى أن المحطة قيد الإنشاء.

جاء في بيان الإدانة الصادرعن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن الهجوم على منشأة نووية سلمية خاضعة للضمانات، هو جريمة مكشوفة ضد القانون الدولي".

وأكدت المنظمة الإيرانية أن "دارخوين" هي رمز للاعتماد على الذات والتقدم الإيراني، وأن "هذا العدوان سيزيد من إصرار خبراء الصناعة النووية الإيرانية على مواصلة مسيرة التقدم".

وأردفت في البيان: "استهدفت أن الولايات المتحدة بإطلاق عدة صواريخ، موقع إنشاء محطة دارخوين النووية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث قبل أيام ضرب موقع نووي إيراني قيد الإنشاء، فيما حذرت طهران من أنها ستشن هجوما مدمرا إن أقدمت واشنطن على ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

مجزرة جديدة ..5 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة

بينهم وزراء واعضاء كنيست .. لهذا السبب .. مسيرة اسرائيلية تنطلق اليوم نحو غزة

القيادة المركزية الأمريكية: مقتل جنديين وفقدان ثالث في هجوم صاروخي إيراني على الأردن

واشنطن : إيران طورت أساليبها الصاروخية لتجاوز منظومات الدفاع الأميركية وهناك قلق أميركي من دقة ضرباتها

"مجتبى خامنئي: "الشيطان الأكبر" كشف عن وجهه الحقيقي بلا قناع

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة في حي الزيتون شرق غزة

كتابٌ إسرائيليٌّ يكشِف عمق تغلغل (حماس) ومعلوماتها الاستخباراتيّة عشية وخلال معارك أكتوبر

الأخبار الرئيسية

الحرس الثوري يعلن مسؤوليته..الأردن : اعتراض 4 صواريخ ايرانية في سماء العقبة

الحكومة الأردنية تنفي بشكل قاطع ما أعلنته السفارة الأميركية حول إخلاء المطار الدولي والميناء في العقبة بسبب تهديدات

كتابٌ إسرائيليٌّ يكشِف عمق تغلغل (حماس) ومعلوماتها الاستخباراتيّة عشية وخلال معارك أكتوبر

الحية يفوز بـ"اصوات “ساحة غزة”.. “حماس” تنهي أولى مراحل انتخاب رئيس المكتب السياسي

تغيرات ديموغرافية حادة في غزة .. انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 9.5%