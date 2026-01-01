طهران تعلن تعرض محطة "دارخوين" النووية لقصف صاروخي أمريكي

فيينا/وكالات /

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة شنت هجوما على محطة "دارخوين" النووية، مشيرة إلى أن المحطة قيد الإنشاء.

جاء في بيان الإدانة الصادرعن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن الهجوم على منشأة نووية سلمية خاضعة للضمانات، هو جريمة مكشوفة ضد القانون الدولي".

وأكدت المنظمة الإيرانية أن "دارخوين" هي رمز للاعتماد على الذات والتقدم الإيراني، وأن "هذا العدوان سيزيد من إصرار خبراء الصناعة النووية الإيرانية على مواصلة مسيرة التقدم".

وأردفت في البيان: "استهدفت أن الولايات المتحدة بإطلاق عدة صواريخ، موقع إنشاء محطة دارخوين النووية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث قبل أيام ضرب موقع نووي إيراني قيد الإنشاء، فيما حذرت طهران من أنها ستشن هجوما مدمرا إن أقدمت واشنطن على ذلك.