الحرس الثوري يعلن مسؤوليته..الأردن : اعتراض 4 صواريخ ايرانية في سماء العقبة

عمان /وكالات /

قالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت واسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط رابع في منطقة نائية.

وأضافت القوات المسلحة الأردنية أن الاعتراضات الصاروخية لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأفادت صحيفة معاريف بسقوط شظايا صاروخية في إسرائيل بعد استهداف إيران لمدينة العقبة.

وفي وقت سابق افادت وسائل إعلام أردنية برصد أصوات اعتراضات في سماء العقبة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القوات الأمريكية اعترضت صاروخا إيرانيا أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية.

أما القناة 13 الإسرائيلية فقد أفادت بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة بالأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له" رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن وقد يسقط بعضها في إسرائيل".

واضاف ان امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة في الأردن

وقالت القناة 12 الإسرائيلية انه تم تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو العقبة الأردنية المتاخمة لإيلات

واكدت دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية

من جهته قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري، إنهم وجهوا "ضربات قوية للقواعد الأمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى".

وأضاف مسؤول الشؤون السياسية للحرس الثوري أن أمريكا تسعى إلى إعادة مضيق هرمز إلى حالته قبل الحرب لكنها ستفشل على حد قوله.