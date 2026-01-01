الحكومة الأردنية تنفي بشكل قاطع ما أعلنته السفارة الأميركية حول إخلاء المطار الدولي والميناء في العقبة بسبب تهديدات

عمان /وكالات /

نصحت السفارة الأمريكية في عمّان، الأحد، رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها البحري، قائلة إن السلطات أخلتهما “لوجود تهديد”، وهو ما نفاه تلفزيون “المملكة” الرسمي.

وقالت السفارة في تنبيه أمني: “نظرا لوجود تهديد محدد وموثوق، أخلت السلطات الأردنية مطار العقبة الدولي وميناء العقبة”.

وتابعت: “ننصح جميع الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء”، وكلاهما في جنوب المملكة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة الأردن “بسبب المخاطر الأمنية”.

وفي المقابل، نقل تلفزيون “المملكة” عن مصادر لم يسمها قولها إن الأنباء بشأن إخلاء مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في محافظة العقبة أو إغلاقهما غير صحيحة.

وأضافت المصادر أن المطار والميناء يعملان بصورة طبيعية ومن دون توقف.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن، الجمعة، خلال التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وتعرض الأردن مرارا، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.