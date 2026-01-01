إيران حققت 6 مليارات دولار من صادرات النفط خلال الهدنة

القدس المحتلة / سما /

رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران باعت 70 مليون برميل نفط بـ5-6 مليارات دولار خلال شهر وقف إطلاق النار ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين وبيانات من منظمة "معا ضد إيران النووية " (UANI)، أن إيران قد تكون صدّرت نحو 70 مليون برميل من النفط، بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، خلال فترة زمنية تقارب الشهر، تزامنت مع نظام وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة ورفع الحصار البحري عن موانئها.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى تصريحات خبراء وبيانات المنظمة، أن طهران استفادت من هذه الفترة الممتدة بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو، عندما رفعت واشنطن الحصار عن نفطها، لتصدير هذه الكمية بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 إلى 6 مليارات دولار، مما ساعدها على بناء احتياطي قيّم قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض الإجراءات التقييدية عليها.

وكان البنتاغون قد أعلن في يونيو أن القوات الأمريكية، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، رفعت الحصار البحري عن موانئ إيران والمناطق الساحلية.

وعقب ذلك بوقت قصير، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن رفع الولايات المتحدة للقيود على صادرات النفط الإيرانية، والإفراج عن عدد من الأصول، وإطلاق خطة لإعادة إعمار إيران. وفي يوليو، صرّح ترامب بأنه لا يندم على رفع الحصار البحري، مبررا ذلك بمنح واشنطن طهران فرصة لإبرام صفقة.