تغيرات ديموغرافية حادة في غزة .. انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 9.5%

غزة / سما /

أظهرت بيانات وإحصاءات حديثة تراجع عدد سكان قطاع غزة بنحو 224 ألف نسمة مقارنة بعام 2023، ما يمثل انخفاضاً يقدر بنحو 9.5% من إجمالي عدد السكان قبل الحرب.

وبحسب الأرقام المنشورة، انخفض عدد سكان القطاع من نحو 2.36 مليون نسمة قبل الحرب إلى نحو 2.14 مليون نسمة حالياً.

وتشير البيانات إلى تفاوت التغيرات السكانية بين محافظات القطاع، حيث بلغ عدد السكان في محافظة شمال غزة نحو 118.6 ألف نسمة مقارنة بـ388.9 ألفاً قبل الحرب، فيما سجلت محافظة غزة نحو 673.8 ألف نسمة مقابل 923.9 ألفاً سابقاً.

وفي المحافظة الوسطى، ارتفع عدد السكان إلى نحو 617.2 ألف نسمة مقارنة بـ313.9 ألفاً قبل الحرب، في حين بلغ عدد سكان محافظة خانيونس نحو 715.1 ألف نسمة مقابل 436.7 ألفاً قبل الحرب.

أما محافظة رفح، فتراجع عدد سكانها إلى نحو 11.5 ألف نسمة بعد أن كان يقارب 296.7 ألف نسمة قبل الحرب.