بينهم وزراء واعضاء كنيست .. لهذا السبب .. مسيرة اسرائيلية تنطلق اليوم نحو غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة النقب الغربية، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة صباح اليوم التالي.

ووفق ما ذكر موقع "واللا" العبري، فإن هذا الإجراء يأتي قبل ساعات من انطلاق "مسيرة الآلاف إلى غزة" المقررة مساء اليوم، والتي من المتوقع أن تضم أعضاء الحكومة ووزراءَ كبارًا وعشرات من أعضاء الكنيست.

ومن بين المشاركين البارزين، وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاقتصادي نير بركات، ووزير الاتصالات شلومو كيري.

وتنطلق المسيرة تحت شعار "الآن، الآن، الآن"، وتستند بحسب بيان المنظمين إلى تصريح رئيس الوزراء الذي شدَّد على أن "هذا الوقت يتطلب العمل لا الكلام". كما ترتبط الخطوة بتصريحات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بشأن إنشاء ثلاثة مواقع نووية في ناحال على الحدود الشمالية، وإعلان سموتريتش أن إدارة الاستيطان أكملت إعداد البنية التحتية والخطط اللازمة لإنشاء مستوطنة في المنطقة.

ونشر بن غفير منشورًا قال فيه: "في التاسع عشر من يوليو/تموز، هناك أمران مهمان: عرض نهائي كأس العالم، والأهم من ذلك المسيرة الضخمة إلى نيسانيت، لتوطين غزة وللعودة إلى الوطن".

وأضاف أن حركة "نحلة" بقيادة دانييلا فايس وتسفي إليميلخ أسست مراكزها، مؤكدًا رغبته في الانضمام إليها والعودة إلى غزة.

كما نشر سموتريتش مقطع فيديو دعا فيه للمشاركة الواسعة "لإنشاء حزام أمني حقيقي لسكان سديروت والمستوطنات المحيطة بغزة"، ووجَّه نداءً مباشرًا إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قائلًا: "أعطِنا الضوء الأخضر. إدارة المستوطنات مستعدة لتحمل المسؤولية وتأسيس المراكز وإنشاء المستوطنات وتحقيق النصر الحقيقي في الحرب العادلة والضرورية".

من جانبه، كتب وزير شؤون المغتربين أميخاي شيكلي أن "المعيار السياسي في رسم حدود قطاع غزة ليس أيّ نوع من الاتفاق مع حماس، بل هو ترسيم الحدود الصهيونية".وأضاف: "سنشهد إقامة المستوطنات في القطاع حتى قبل الانتخابات. إننا نرسخ الحدود".