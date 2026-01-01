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هجوم استيطاني عنيف على التوانة.. إحراق منازل ومسجد وتخريب ممتلكات جنوب الخليل

الأحد 19 يوليو 2026 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم استيطاني عنيف على التوانة.. إحراق منازل ومسجد وتخريب ممتلكات جنوب الخليل



الخليل/سما/

شنّ مستوطنون، فجر الأحد، هجومًا على قرية التوانة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، أسفر عن إحراق منازل ومركبات، إضافة إلى استهداف مسجد القرية وممتلكات أخرى.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين القادمين من بؤرة "حافات ماعون" اقتحمت القرية خلال ساعات الفجر، ونفذت سلسلة اعتداءات طالت منازل المواطنين ومرافق عامة.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في منزل المواطن كمال موسى ربعي ومنزل المواطن محمود سلمان ربعي، كما ألحقوا أضرارًا بمنازل أخرى عبر تكسير النوافذ والتخريب المتعمد.

وشملت الاعتداءات أيضًا منزل وسيارة المواطن هشام صابر هريني، حيث تعرضا لأعمال تخريب، إلى جانب مهاجمة مصنع الألبان في القرية.

كما أقدم المستوطنون على اقتحام مسجد القرية وإشعال النيران فيه، ما تسبب بأضرار مادية بالموقع.

وأكدت الجهات المحلية أن الأهالي وطواقم الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحرائق ومنع امتدادها، فيما جرى التصدي للمهاجمين وإجبارهم على مغادرة القرية قبل أن تتوسع دائرة الأضرار.

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