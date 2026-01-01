لاول مرة .. ترامب يعلق على مقتل جنديين أميركيين في الأردن

القدس المحتلة / سما /

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمرة الأولى على مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة، واصفًا الحادث بأنه "أمر محزن للغاية"، ومؤكدا أن الجنديين قتلا أثناء أداء واجبهما في خدمة الولايات المتحدة.

وجدد ترامب، في مقابلة مع موقع "نيوز نيشن"، التأكيد على أن الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما قلل من أهمية إعلان طهران تعليق التزامها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في حزيران/يونيو الماضي، قائلا: "لا يهمني الأمر بتاتا".

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، السبت، مقتل جنديين أميركيين في الأردن جراء هجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما لا يزال جندي ثالث في عداد المفقودين.

وأوضحت أن أربعة جنود آخرين تلقوا العلاج في مستشفيات أردنية قبل مغادرتها، بينما عاد عدد من العسكريين إلى مهامهم بعد تلقي الرعاية إثر إصابات طفيفة.

ويعد هذا أول إعلان رسمي عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الأميركي منذ استئناف واشنطن ضرباتها على إيران قبل أسبوعين، لترتفع حصيلة القتلى الأميركيين، بحسب موقع "أكسيوس"، إلى 16 عسكريا منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي. وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن "تضحياتهم تزيدنا إصرارًا".

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الأميركي بدء موجة جديدة من الغارات الجوية على إيران، موضحًا أن أهدافها تشمل تقويض القدرات الإيرانية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني قال إنها تقف وراء الهجمات التي استهدفت جنودًا أميركيين في الأردن.

من جانبه، وجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة إلى الشعب الإيراني، اعتبر فيها أن خرق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم يؤكد أن توقيع الرئيس الأميركي "لا قيمة له ولا مصداقية"، متوعدا بأن إيران و"جبهة المقاومة" ستوجهان "دروسًا لا تنسى" للولايات المتحدة إذا واصلت ما وصفه بإشعال الحرب.