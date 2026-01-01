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استشهاد سيدة وعدة اصابات فى قصف للاحتلال شرق غزة

الأحد 19 يوليو 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد سيدة وعدة اصابات فى قصف للاحتلال شرق غزة



غزة / سما /

استشهدت مواطنة فلسطينية، الليلة، في قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

واطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب مجموعة من الفلسطينيين في الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطنة فلسطينية، وإصابة مواطنين آخرين.

والشهيدة هي المواطنة رضا أبو عصر ارتقت في القصف المدفعي على "شارع كشكو" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وفجرا اصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة المدينة بشارع عايدية غرب مدينة غزة.

ومساء السبت استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين واصيب عدد آخر بقصف اسرائيلي على مدينة غزة

واصاب صاروخ حربي شقة في عمارة سكنية دون سابق إنذار ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى داخل وخارج الشقة التي تقع في حي النصر غرب مدينة غزة.

والشهداء هم الأم مروة نايف محمد نسمان 39 عاما وابنتها أروى 8 سنوات وابنها يحيى 17 وابنها إبراهيم أدهم ابراهيم نسمان 15 عاما وزوجها ادهم ابراهيم شعبان نسمان 42 عاما فيما نجا طفل واحد لم يكن بالمنزل.
 
واستشهد المواطن أحمد محمد أحمد البردويل من سكان مدينة رفح حي تل السلطان برصاص الاحتلال في منطقة الفروسية شمال قطاع غزة.
 
وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مواطنين واصيب آخران اثر قصف قوات الاحتلال قصف عدد من المواطنين بقذيفة مدفعية شرق مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
 
وقالت مصادر طبية ان الشهداء هم:سالم توفيق ابو زور 48 عاما، أحمد نمر أبو زور 20 عاما ولؤي نمر المبيض 18 عاما .

كما استشهد الشاب محمد عويص متأثراً بجراحه التي أُصيب بها الجمعة، جراء الاستهداف في منطقة مفترق الشعبية بمدينة غزة.

وألقت مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين محيط المسجد الكبير جنوبي مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاحصائيات
ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٤٨ ساعة الماضية ١٩ شهيد و ٦٠ مصاب.
ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١١٤٤ إضافة إلى
٣٧٠٣ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٠٢ شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٢٦٩ شهيد و ١٧٣٨١١ مصاب.

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