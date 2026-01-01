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إنجلترا تتفوق على فرنسا بسداسية مثيرة وتحصد برونزية كأس العالم 2026

الأحد 19 يوليو 2026 02:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنجلترا تتفوق على فرنسا بسداسية مثيرة وتحصد برونزية كأس العالم 2026



وكالات /سما/

حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً كبيراً ومثيراً على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء السبت في ميامي بالولايات المتحدة. 12

ودخل منتخب إنجلترا المباراة بقوة، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف دون رد، سجلها كل من ديكلان رايس وإزري كونسا، إلى جانب هدفين من بوكايو ساكا. 1

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الفرنسي بقوة ونجح في تقليص الفارق عبر كيليان مبابي الذي سجل هدفين، إضافة إلى هدفي برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي، ليشعل المباراة ويجعل النتيجة متقاربة. 1

ورغم الضغط الفرنسي، تمكنت إنجلترا من حسم المواجهة بعدما سجل ساكا هدفه الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جود بيلينغهام الهدف السادس في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز إنجليزي مثير بنتيجة 6-4. 12

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً من بوكايو ساكا الذي أحرز ثلاثية (هاتريك) وقاد منتخب بلاده إلى احتلال المركز الثالث، فيما واصل كيليان مبابي تحطيم الأرقام القياسية بتسجيله هدفين جديدين مع المنتخب الفرنسي.

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