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بعد مقتل الجنديين في الأردن ..مساعد ترامب ينشر فيديو لقاذفة القنابل النووية “B-2”

الأحد 19 يوليو 2026 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مقتل الجنديين في الأردن ..مساعد ترامب ينشر فيديو لقاذفة القنابل النووية “B-2”



واشنطن/وكالات /

فيما يتزايد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، نشر دان سكافينو، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو قصيرا للطائرة بي 2 التي تعرف بـ”الشبحية”.
وفي حسابه على منصة “إكس”، نشر سكافينو فيديو لقاذفة القنابل النووية “B-2” وهي تحلق في السماء وإلى جانبها سرب من المقاتلات، دون التعليق عليها أو تحديد مكان تواجدها.

وفيما أعرب العديد من النشطاء على “إكس” عن دعمهم للجيش والحكومة الأمريكية، وجه آخرون انتقادات، حيث كتب أحدهم قائلا: “هذه المنشورات غبية. لن تكون هناك أي مساءلة أبدا. أمريكا دولة واقعة تحت الاحتلال”، وأضاف آخر: “هل سيتم التخلص من المزيد من أطفال المدارس الأبرياء لصالح إسرائيل؟”

ويأتي نشر هذا الفيديو تزامنا مع تقارير أفادت بأن واشنطن تدرس خيارات لهجوم أوسع يشمل قصف محطات الطاقة، والمنشآت النووية، وموقع “بيك آكس ماونتن” تحت الأرض المشتبه بكونه منشأة نووية قيد الإنشاء.
في المقابل، حذر محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، من أن استمرار الهجمات الأمريكية خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة سيدفع القوات الإيرانية لانتقال فوري إلى مرحلة “الهجوم والتدمير الكاملين”.

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