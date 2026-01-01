"مجتبى خامنئي: "الشيطان الأكبر" كشف عن وجهه الحقيقي بلا قناع

طهران /وكالات /

أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، السبت، بياناً تناول فيه مراسم تشييع والده المرشد الراحل علي خامنئي، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والوطنية التي تشهدها البلاد.

وأكد خامنئي أن تراجع الولايات المتحدة عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران يمثل دليلاً جديداً على عدم موثوقية التعهدات الأمريكية، معتبراً أن ما وصفه بـ"نقض العهود" يعكس نهجاً قائماً على الهيمنة والتسلط. وقال إن هذه التطورات عززت قناعة الإيرانيين بعدم إمكانية الثقة بالسياسات الأمريكية.

وأشار إلى أن مراسم تشييع والده تزامنت مع هذه الأحداث، معتبراً أن الحشود الشعبية التي شاركت في التشييع جسدت تمسك الشعب الإيراني بقيم الثورة ووحدته الوطنية، كما عكست - بحسب تعبيره - مستوى عالياً من الوفاء والالتفاف حول قيادة البلاد.

وشدد المرشد الإيراني على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي في المرحلة الراهنة، داعياً مختلف فئات الشعب والمسؤولين إلى تعزيز التماسك الوطني وتجنب الخلافات السياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار البلاد أو تخدم مصالح الخصوم.

كما دعا إلى مواصلة دعم مؤسسات الدولة والمسؤولين الذين يعملون من أجل خدمة المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية النقد البناء، شريطة ألا يؤدي إلى الإضرار بالأبرياء أو إثارة الانقسامات داخل المجتمع.

وأضاف أن الشعب الإيراني وقوى ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة" يمتلكون القدرة على مواجهة التحديات والضغوط الخارجية، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت نماذج من الصمود والتضحية في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمريكية.

وفي ختام بيانه، وجه خامنئي الشكر إلى الشعب الإيراني وجميع الجهات والشخصيات الدينية والثقافية والسياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية التي شاركت في مراسم التشييع أو ساهمت في تنظيمها، معتبراً أن المشاركة الواسعة شكلت حدثاً تاريخياً يعكس قوة التلاحم الوطني.