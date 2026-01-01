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القيادة المركزية الأمريكية: مقتل جنديين وفقدان ثالث في هجوم صاروخي إيراني على الأردن

السبت 18 يوليو 2026 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل جنديين وفقدان ثالث في هجوم صاروخي إيراني على الأردن



وكالات /سما/،

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين أثناء تصدي القوات الأمريكية وقوات شريكة لهجمات إيرانية استُخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة واستهدفت الأردن يوم الجمعة.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن عسكرياً أمريكياً ثالثاً ما يزال في عداد المفقودين، مشيرةً إلى أنه تم نقل أربعة عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات داخل الأردن لتلقي الرعاية الطبية، قبل أن يغادروها لاحقاً بعد استقرار أوضاعهم الصحية.

وأضاف البيان أن عدداً من العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة عادوا إلى ممارسة مهامهم بشكل طبيعي عقب تلقي العلاج اللازم.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لن تكشف في الوقت الراهن عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك هويات العسكريين اللذين لقيا مصرعهما، احتراماً لخصوصية عائلتيهما وحتى الانتهاء من إجراءات إبلاغ ذويهما رسمياً وفق البروتوكولات المعتمدة.

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