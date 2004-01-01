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بلجيكا تحظر رسميا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

السبت 18 يوليو 2026 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تحظر رسميا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية



بروكسل /سما/

أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تتخذ قرارًا بحظر استيراد منتجات المستوطنات.

وأوضحت أن الاجتماع استمر حتى ساعات الصباح، وانتهى بإقرار الحظر ضمن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية.

ويأتي القرار البلجيكي في وقت أصدر فيه الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، تعليمات تقضي بإنفاذ قراره الصادر عام 2004 بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.

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