مجزرة جديدة ..5 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة

غزة /سما/

استُشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، مساء السبت، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية قرب منطقة "سويدي النصر" غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في المبنى المستهدف والمناطق المحيطة به.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع القصف فور وقوعه، حيث باشرت عمليات انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات السكنية، في وقت تواجه فيه طواقم الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى بعض المواقع المتضررة بسبب حجم الدمار.

من جانبها، ذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت ارتفع إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال، فيما استقبلت المستشفيات عدداً من المصابين الذين وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد التحذيرات من تفاقم معاناة السكان المدنيين جراء استمرار الغارات والاستهدافات المتواصلة.