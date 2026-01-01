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ايران تبدأ في تدمير محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت ..

السبت 18 يوليو 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تبدأ في تدمير محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت ..



وكالات /سما/

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم السبت، اندلاع حريق في إحدى محطات إنتاج الكهرباء وتقطير المياه، وذلك عقب تعرضها لهجوم إيراني أدى إلى أضرار في عدد من مرافق المحطة ووحدات التوليد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الجهات المختصة سارعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، شملت فصل عدد من وحدات التوليد الكهربائية حفاظاً على سلامة العاملين والمنشآت وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مؤكدة في الوقت ذاته تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحادث والحد من تداعياته.

وأكدت الوزارة أن فرق الإطفاء والطوارئ الفنية واصلت جهودها للسيطرة على الحريق واحتواء الأضرار، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة لإعادة تشغيل الوحدات المتضررة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن استمرار توفير خدمات الكهرباء والمياه للمستهلكين دون انقطاع واسع النطاق.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق وتضرر أجزاء من البنية التحتية للمحطة، إضافة إلى إصابة عدد كبير من وحدات إنتاج الطاقة بأضرار متفاوتة.

وأشارت إلى أن الحادث استدعى رفع مستوى الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن الفرق الفنية باشرت منذ اللحظات الأولى تقييم حجم الأضرار واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية ومنع تأثير الحادث على إمدادات الطاقة والمياه في البلاد.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتابع الجهات الكويتية المختصة الموقف عن كثب، مع استمرار الجهود الرامية إلى تأمين المنشآت الحيوية وحماية مرافق الطاقة الاستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية للأمن الخدمي والاقتصادي في البلاد.

كما أكدت الوزارة أنها ستواصل إصدار التحديثات المتعلقة بالموقف وأعمال الإصلاح، داعية المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن تطورات الحادث وتأثيراته المحتملة على خدمات الكهرباء والمياه.

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