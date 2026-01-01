استطلاع إسرائيلي: ربع السكان قد يفكرون بالهجرة إذا عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة..

كشف استطلاع رأي نُشر في صحيفة "معاريف" العبرية أن احتمال عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة يثير تحفظات لدى شريحة من الإسرائيليين، حيث أفاد نحو ربع المشاركين بأنهم أو أحد أفراد عائلاتهم قد يفكرون في مغادرة إسرائيل إذا أُعيد انتخابه من جديد.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجري لصالح برنامج "أولبان شيشي"، أكد 68% من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعتزمون الانتقال إلى الخارج في حال عودة نتنياهو إلى السلطة، فيما قال 23% إنهم قد يدرسون خيار الهجرة أو الإقامة خارج البلاد، بينما أعرب 9% عن عدم قدرتهم على تحديد موقفهم أو أنهم غير متأكدين من القرار.

وتعكس نتائج الاستطلاع استمرار حالة الانقسام السياسي داخل إسرائيل، في ظل تباين المواقف تجاه مستقبل المشهد السياسي وعودة نتنياهو المحتملة إلى قيادة الحكومة. وبينما يرى بعض الإسرائيليين أن هذا السيناريو قد يدفعهم إلى التفكير في البحث عن بدائل للعيش خارج البلاد، يعتقد آخرون أن التغيير السياسي لن يؤثر على قرارهم بالبقاء.

ويأتي الاستطلاع في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية نقاشات متواصلة بشأن شكل الحكومة المقبلة وتداعيات التطورات السياسية على الأوضاع الداخلية في البلاد.