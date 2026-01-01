"المكعب الأصفر" يتقدم شرق دير البلح.. شارع حيوي تحت السيطرة وعائلات على طريق النزوح

غزة /سما/

شهدت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تطورات ميدانية جديدة، مع تقدم آليات الجيش الإسرائيلي إلى مواقع إضافية وتوسيع نطاق المنطقة المعروفة محلياً بـ"المنطقة الصفراء"، عبر نصب مكعبات إسمنتية في عدة مفترقات رئيسية.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية وضعت مكعباً إسمنتياً عند تقاطع شارع السلطاني مع شارع مصنع الدواء قرب مطحنة بن سعيد، فيما تم تثبيت مكعب آخر عند تقاطع شارع الرن مع شارع السلطاني بجوار مسجد الريان، في خطوة تعزز السيطرة على المنطقة وتحد من حركة السكان فيها.

وبموجب هذه التحركات، أصبح شارع السلطاني ضمن حدود المنطقة الصفراء الممتدة من محيط منزل الأستاذ عطا أبو غليبة شمالاً وصولاً إلى شارع كيسوفيم جنوباً، الأمر الذي أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان وزيادة القيود على التنقل.

وتسببت الإجراءات الجديدة في نزوح وتشريد عشرات الأسر التي تقطن المنطقة، خاصة من عائلات بن سعيد وأبو غرابة وأبو بليمة وأبو غليبة، بعد أن أصبحت منازلها وممتلكاتها في نطاق التهديد المباشر.

كما أثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن مصير الحركة المدنية في المنطقة، لا سيما أن شارع السلطاني يعد أحد أهم الشوارع الحيوية التي تربط بين عدد من الأحياء والمناطق السكنية شرق دير البلح، ما ينذر بمزيد من الصعوبات أمام السكان في ظل استمرار التوسع الميداني وتضييق نطاق الحركة.