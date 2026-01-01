مجلس ترامب للسلام يتراجع عن خطة إعادة إعمار غزة ويقترح مخيمات سكنية مؤقتة

واشنطن/سما/

كشف تقرير إعلامي أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي أُنشئ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، تراجع عن التصورات السابقة لإعادة إعمار القطاع، واستعاض عنها بمشروع مؤقت يعتمد على إنشاء مجمعات من الوحدات السكنية المحمولة (الكبائن الجاهزة) لإيواء السكان. 1

ووفقاً لما نشره موقع "ميدل إيست آي"، فإن المشروع الجديد يتمثل في إقامة مخيم مؤقت تحت إدارة فلسطينية وإشراف أمني محدود، على أن يُنفذ بالقرب من مدينة رفح في المنطقة العازلة الواقعة على خط وقف إطلاق النار. 1

وأشار التقرير إلى أن الخطة الحالية تختلف بشكل كبير عن الرؤية التي طُرحت في وقت سابق بشأن إعادة تطوير غزة وإعادة بناء البنية التحتية فيها خلال فترة زمنية محددة، حيث باتت تركز على توفير مساكن مؤقتة بدلاً من مشاريع إعادة إعمار شاملة. 1

كما أكد التقرير أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، ولم تبدأ حتى الآن أعمال البناء أو التجهيز على الأرض، في ظل استمرار الغموض بشأن مصادر التمويل وآليات التنفيذ. وأوضح أن جزءاً محدوداً فقط من الأموال المعلن عن تخصيصها لخطة غزة قد تم توفيره حتى الآن. 1

وأضاف التقرير أن المشروع المقترح نوقش خلال اجتماعات ضمت ممثلين عن مجلس السلام وإدارة ترامب ومؤسسات دولية وأطراف فلسطينية، فيما لا تزال الترتيبات الأمنية والقانونية المرتبطة بتنفيذه قيد البحث. 1

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه النقاشات الدولية حول مستقبل قطاع غزة وآليات إعادة إعماره بعد الدمار الواسع الذي تعرض له خلال الحرب، وسط تساؤلات بشأن قدرة الخطط المطروحة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع.