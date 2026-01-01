رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد 14 مواطنا وإصابة 37 آخرين على الأقل في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر يوم أمس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

14 شهيدا في غزة في قصف خلال تشييع شهيد بمخيم النصيرات

"التعاون الإسلامي" والأمم المتحدة تنظمان اليوم في القاهرة مؤتمرا دوليا حول القدس

التحقيق بوفاة فتى غرقا في طولكرم وشاب من عصيرة الشمالية

غوتيريش: المستوطنات تفتقر لأي شرعية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي

انتخاب أندي برنام زعيما لحزب العمال البريطاني

استطلاع للرأي: انهيار غير مسبوق لكتلة نتنياهو والمعارضة تحسم الأغلبية

كفر راعي.. "عاصمة الكرز" التي أعادت صياغة مفهوم الاقتصاد الريفي في فلسطين

أميركا تصعد الحملة العسكرية على إيران بقصف جسور ومطار

"الأيام":

12 شهيدًا و50 جريحًا.. قصف جنازة في النصيرات

مسؤولتان دوليتان سابقتان: الاستيطان سيؤدي إلى اختفاء فلسطين أمام أعيننا

"الغارديان": خطة إعادة إعمار غزةّ تنكمش إلى مخيم تجريبي ومؤجل

جيش الاحتلال يحقق مع نفسه ويخفق بتبرير مقتل 56 غزيا

الاستيلاء على نحو 17 دونمًا من أراضي قرية دورا القرع

الشرطة تحقق بوفاة طفل وشاب في طولكرم ونابلس

مستوطن يدوس رأس متضامنة في جوريش.. إحراق محاصيل وقطع خطوط كهرباء ومياه

الكنيست يحل نفسه ويمهد لانتخابات 27 تشرين الأول

أميركا وإيران تتبادلان استهداف البنية التحتية وصواريخ طهران تطال سورية للمرة الأولى

الرئيس الكولومبي ينوي فتح سفارة بلاده بإسرائيل في القدس

"القدس":

14 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف وحشي

إصابات باعتداءات المستوطنين في عدة محافظات

65 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران

الكنيست يقر حل نفسه ويحدد 27 تشرين الأول موعدا للانتخابات العامة

تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن بسبب الغضب الأمريكي المعلن ضده