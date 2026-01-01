الاحتلال يمنع رفع أذان الفجر في قرية حوسان ويجبر المصلين على مغادرة أحد المساجد

بيت لحم /سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رفع أذان الفجر في قرية حوسان غرب بيت لحم، وأجبرت المصلين على مغادرة أحد مساجدها.

وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد، ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وأجبرت المصلين على مغادرته، قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل والبوابات المؤدية إلى قرى العرقوب جنوب غرب بيت لحم، واعتدت على مواطن من بلدة نحالين أثناء عبوره البوابة الرئيسية التي تفصل البلدة عن باقي مناطق المحافظة.