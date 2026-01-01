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شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

السبت 18 يوليو 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله



رام الله /سما/

استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عاما)، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وحسب مصادر محلية، كان النعسان قد أُصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، حيث أصيب برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستعمرين على البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال ومستعمرون قد هاجموا، في 11 تموز/يوليو الجاري، منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عليا في قرية المغير، ما أسفر عن إصابة الفتى النعسان بالرصاص الحي في الفخذ، إلى جانب إصابة مواطنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أُصيب الطفل رائد عودة أبو عليا (10 أعوام) بقنبلة صوتية في الرأس.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.

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