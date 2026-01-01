  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية

السبت 18 يوليو 2026 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.         

ويكون الجو، يوم غد الأحد، شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

اختيار قائد جديد لكتائب القسام ..معركة قيادة حماس : مشعل والحية في سباق على رئاسة الحركة وسط تحديات مصيرية

"يديعوت": بن سلمان عرض إرسال قوات لغزة مقابل دولة فلسطينية ونتنياهو رفض العرض التاريخي..

المجازر مستمرة ..14 شهيدا في تصعيد اسرائيلي دموي بمختلف مناطق قطاع غزة

سحب الدعم في الجنائية الدولية.. الرئيس الكولومبي المنتخب يقرر فتح سفارة بلاده بإسرائيل في القدس

رضائي: تفاهم إسلام آباد انتهى وإيران قد تنتقل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل"

هآرتس: أطفال غزة يُقتلون بصمت... وطفل يسقط كل يوم منذ وقف إطلاق النار

تصعيد إيراني خطير : استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإدانات عربية واسعة

الأخبار الرئيسية

مجلس ترامب للسلام يتراجع عن خطة إعادة إعمار غزة ويقترح مخيمات سكنية مؤقتة

إيران تشن أول هجوم على السعودية منذ 4 أشهر واستهداف قاعدة أمريكية

الأمريكي ينهي الجولة السابعة من الهجمات على ايران ..

رضائي: تفاهم إسلام آباد انتهى وإيران قد تنتقل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل"

الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون: ترامب "خان أميركا" وخضع لإسرائيل في الحرب على إيران