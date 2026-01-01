النيابة والشرطة تحققان في وفاة شاب من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس

نابلس /سما/

باشرت النيابة العامة والشرطة، الجمعة، إجراءات التحقيق في ظروف وفاة شاب (24 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، أنه بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوصول مواطن إلى أحد مشافي المحافظة بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن فاته.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، تحركت طواقم الشرطة من مركز شرطة عصيرة، وإدارة المباحث العامة، والأدلة الجنائية إلى المكان، وباشرت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكد إرزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان، تمهيداً لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة، واستكمال إجراءات التحقيق، وفقاً للأصول القانونية.

وأفادت مصادر محلية بوفاة الشاب أسيد بكر حافظ رواجبة إثر حادثٍ مؤسف في عصيرة الشمالية.