  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة والشرطة تحققان في وفاة شاب من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس

السبت 18 يوليو 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة والشرطة تحققان في وفاة شاب من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس



نابلس /سما/

باشرت النيابة العامة والشرطة، الجمعة، إجراءات التحقيق في ظروف وفاة شاب (24 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، أنه بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوصول مواطن إلى أحد مشافي المحافظة بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن فاته.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، تحركت طواقم الشرطة من مركز شرطة عصيرة، وإدارة المباحث العامة، والأدلة الجنائية إلى المكان، وباشرت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكد إرزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان، تمهيداً لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة، واستكمال إجراءات التحقيق، وفقاً للأصول القانونية.

وأفادت مصادر محلية بوفاة الشاب أسيد بكر حافظ رواجبة إثر حادثٍ مؤسف في عصيرة الشمالية.

الأكثر قراءة اليوم

اختيار قائد جديد لكتائب القسام ..معركة قيادة حماس : مشعل والحية في سباق على رئاسة الحركة وسط تحديات مصيرية

"يديعوت": بن سلمان عرض إرسال قوات لغزة مقابل دولة فلسطينية ونتنياهو رفض العرض التاريخي..

المجازر مستمرة ..14 شهيدا في تصعيد اسرائيلي دموي بمختلف مناطق قطاع غزة

سحب الدعم في الجنائية الدولية.. الرئيس الكولومبي المنتخب يقرر فتح سفارة بلاده بإسرائيل في القدس

رضائي: تفاهم إسلام آباد انتهى وإيران قد تنتقل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل"

هآرتس: أطفال غزة يُقتلون بصمت... وطفل يسقط كل يوم منذ وقف إطلاق النار

تصعيد إيراني خطير : استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإدانات عربية واسعة

الأخبار الرئيسية

مجلس ترامب للسلام يتراجع عن خطة إعادة إعمار غزة ويقترح مخيمات سكنية مؤقتة

إيران تشن أول هجوم على السعودية منذ 4 أشهر واستهداف قاعدة أمريكية

الأمريكي ينهي الجولة السابعة من الهجمات على ايران ..

رضائي: تفاهم إسلام آباد انتهى وإيران قد تنتقل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل"

الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون: ترامب "خان أميركا" وخضع لإسرائيل في الحرب على إيران