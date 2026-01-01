ترامب يهاجم شبكات تلفزيونية أميركية ويهدد بسحب تراخيصها بعد تجاهل بث خطابه في وقت الذروة

واشنطن/سما/

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً من الشبكات التلفزيونية الأميركية الكبرى بعد امتناعها عن بث خطابه الأخير في وقت الذروة عبر قنواتها الرئيسية، مهدداً بسحب تراخيصها ومتهماً إياها بحرمان الجمهور من متابعة رسالته المتعلقة بأمن الانتخابات.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي عقب قرار شبكات ABC وNBC وCBS، إلى جانب شبكة CNN، عدم نقل الخطاب مباشرة عبر منصاتها التلفزيونية التقليدية، والاكتفاء ببثه على منصات رقمية وخدمات بث مباشر بديلة.

وأكد ترامب أن بعض المؤسسات الإعلامية تتعمد الحد من وصول خطابه إلى الجمهور، معتبراً أن هذا التوجه يندرج ضمن ما وصفه بمحاولات التأثير على المشهد الإعلامي والسياسي، لا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وفي المقابل، أوضحت المؤسسات الإعلامية المعنية أنها وفرت تغطية للخطاب عبر منصات إخبارية رقمية وخدمات بث مباشر متخصصة. وأعلنت شبكة ABC News أنها بثت الخطاب عبر منصة البث المباشر التابعة لها ومحطتها الإخبارية الإذاعية، فيما أتاحت NBC News متابعة الخطاب عبر خدمة البث الإخباري الرقمية الخاصة بها.

كما أكدت شبكة CNN أنها تابعت الخطاب وغطت أبرز ما ورد فيه عبر منصاتها الرقمية وخدماتها الإخبارية، مع الاستمرار في متابعة التطورات والمضامين الإخبارية الناتجة عنه.

ويأتي هذا التطور في سياق حالة التوتر المستمرة بين الرئيس الأميركي وعدد من وسائل الإعلام الأميركية، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تبادلاً للانتقادات والخلافات بشأن التغطية الإعلامية للقضايا السياسية والانتخابية.

ويترقب مراقبون تأثير هذا الجدل على العلاقة بين الإدارة الأميركية والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرافقها من نقاشات متزايدة حول دور وسائل الإعلام في تغطية الشأن العام وإيصال المعلومات إلى الجمهور.