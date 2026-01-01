تصعيد إيراني خطير : استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإدانات عربية واسعة

الكويت /سما/

شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق إثر هجمات واسعة نُسبت إلى إيران، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في عدد من الدول العربية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أثار موجة إدانات رسمية وتحذيرات من مخاطر اتساع دائرة التوتر الإقليمي وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشملت الهجمات أهدافًا داخل دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استهداف منظومات رادار في سلطنة عُمان، الأمر الذي دفع العديد من الدول والمؤسسات العربية إلى المطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع.

البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي حاسم

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار اليماحي إلى أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

كما جدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع البحرين والكويت وقطر والأردن، مؤكدًا دعمه للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.

قطر: الهجمات تقوض جهود خفض التصعيد

من جانبها، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت أراضيها وعددًا من الدول الشقيقة، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول المستهدفة وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الهجمات تقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وخفض التصعيد، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن تداعياتها. كما شددت الدوحة على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القانون الدولي، داعية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة.

الأردن يؤكد تضامنه مع الدول المستهدفة

وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجمات التي استهدفت البحرين وقطر والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدول الثلاث وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوفها إلى جانب الدول المستهدفة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الإمارات: انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية

بدورها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرة أنها تمثل اعتداءً على سيادة تلك الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية موقف أبوظبي الداعم للبحرين والكويت وقطر والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها الوطني أو سلامة أراضيها.

أضرار بمحطة كهرباء كويتية

وفي الكويت، أدانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه، وأسفر عن أضرار في مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحادث، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم. كما باشرت الفرق الفنية المختصة عمليات تقييم الأضرار وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة وضمان استمرار استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

وأكدت الوزارة استمرار فرقها الفنية في العمل على مدار الساعة لتأمين المحطة والحفاظ على استمرارية خدمات الكهرباء والمياه.

مصر تحذر من تداعيات التصعيد

من جهتها، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول المستهدفة ومساسًا بأمنها وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية إلى ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

مخاوف من اتساع رقعة التوتر

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من اتساع نطاق المواجهات العسكرية في المنطقة، وسط دعوات متزايدة إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي لتجنب مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي وحركة الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي.

ويعكس حجم الإدانات العربية الرسمية حالة من الإجماع على رفض استهداف سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والعمل على احتواء الأزمة قبل تحولها إلى مواجهة أوسع نطاقًا.