البيت الأبيض يقرّ بوجود محاولات اسرائيلية للتأثير على الرأي العام الأمريكي

واشنطن /وكالات /

تبنّى البيت الأبيض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن وجود جهود خارجية وبالذات في اسرائيل للتأثير على النقاشات السياسية داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن محاولات التأثير الأجنبي على الرأي العام الأمريكي تمثل واقعاً قائماً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن دولاً أجنبية تسعى للتأثير في الرأي العام داخل الولايات المتحدة، ووصفت ذلك بأنه «حقيقة أساسية»، في إشارة إلى الجدل الدائر حول الجهود الرامية للتأثير على السياسات الأمريكية المتعلقة بإيران وملفات الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات ليفيت في أعقاب اتهامات أطلقها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن وجود جهات مدعومة من أطراف خارجية اسرائيلية تعمل على عرقلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار مع إيران والتأثير على توجهات الرأي العام الأمريكي حيال هذا الملف.

وأثارت هذه التصريحات نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول حجم وتأثير جماعات الضغط الأجنبية ودورها في توجيه النقاش العام وصياغة السياسات المتعلقة بقضايا الأمن القومي والشرق الأوسط.