رضائي: تفاهم إسلام آباد انتهى وإيران قد تنتقل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل"

طهران /وكالات /

أكد المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء محسن رضائي، أن ما يُعرف بـ"تفاهم إسلام آباد" لم يعد قائماً "لا اسماً ولا فعلاً"، معتبراً أن التطورات الأخيرة ألغت عملياً أي التزامات سابقة مرتبطة به.

وقال رضائي إن إيران ستتصدى لما وصفه بـ"مؤامرة الملاحة غير القانونية" في مضيق هرمز، متهماً الولايات المتحدة بارتكاب "الانتهاك الثاني للاتفاق" من خلال تحريض وتوجيه سفن للعبور بصورة غير قانونية ومن دون إشراف إيراني.

وأضاف أن أي مفاوضات محتملة في المستقبل قد تتجه، بحسب تقديراته، نحو صياغة تفاهم جديد تسعى الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.

وفي تصعيد لافت، حذر رضائي من أن استمرار الهجمات الأميركية خلال اليومين المقبلين سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى تجاوز مرحلة الردع والمعاملة بالمثل، مؤكداً أنها قد تنتقل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل" إذا استمرت تلك الهجمات.

وتأتي تصريحات رضائي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية.