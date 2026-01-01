إدارة ترامب تبلغ إسرائيل بإرسال العشرات من طائرات تزويد الوقود الإضافية

وكالات /سما/

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن إبلاغ إدارة الرئيس دونالد ترامب لإسرائيل رسميا بنيتها إرسال العشرات من طائرات تزويد الوقود بالجو الإضافية، وذلك تمهيدا لتوسيع محتمل ونطاق أوسع للعمليات العسكرية ضد إيران.

​ونقل التقرير عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصادر في وزارة الجيش الإسرائيلية أن هذا الإجراء اللوجستي العسكري جاء أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم استعراض خطط عسكرية جديدة ومتنوعة أمام الرئيس الأمريكي.

​ووفقا للمصادر، يدرس ترامب حاليا خيار إطلاق هجوم واسع النطاق ومكثف ضد إيران، يتجاوز النطاق الجغرافي للضربات الحالية المتركزة حول مضيق هرمز.

وتهدف هذه التعزيزات الجوية الخاصة بطائرات التزويد بالوقود إلى تمكين الطيران الحربي من تنفيذ مهام هجومية بعيدة المدى، مما ينذر باحتمالية تدحرج الأوضاع إلى مواجهة إقليمية أكثر شمولا في المنطقة.