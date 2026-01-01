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وكالة "فارس" تحدد 5 موانئ خليجية يمكن استهدافها ردا على ضرب ميناء تشابهار

الجمعة 17 يوليو 2026 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة "فارس" تحدد 5 موانئ خليجية يمكن استهدافها ردا على ضرب ميناء تشابهار



طهران/سما/

حذرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية من إمكانية استهداف طهران خمس موانئ حيوية في دول الخليج تخدم مصالح أمريكية ردا على أي ضربات لميناء تشابهار.

وجاء في تقرير للوكالة أن الهجمات على ميناء تشابهار الإيراني منحت طهران فعليا قائمة بالموانئ التجارية الحيوية التي تحتضن المصالح الأمريكية، مما يضع 5 موانئ إقليمية رئيسية ضمن نطاق الرد المحتمل. وتتضمن قائمة تلك الموانئ:

ميناء جبل علي (الإمارات): ميناء ضخم ومحوري للحاويات.

ميناء سلمان (البحرين): يضم مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

ميناء الشعيبة ومعسكر عريفجان (الكويت): يمثلان مقرا متقدما للقوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وكانا هدفا لضربة صاروخية مبكرة أسفرت عن مقتل 6 عسكريين أمريكيين.

ميناء حمد (قطر).

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (السعودية): يُعد مركزا لوجستيا للجيش الأمريكي، ومنفذا حيويا بديلا لتصدير النفط السعودي عقب الاضطرابات الشديدة في حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وتؤكد الوكالة أن هذه المواقع باتت أهدافا استراتيجية للرد، نظرا لدورها الحيوي في دعم الوجود الأمريكي والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية.

وكتب الوكالة في تقريرها: "بعد الهجوم على البنية التحتية المدنية في تشابهار يعتقد المحللون أن هذه الخطوة كانت خطأ استراتيجيا من قبل أمريكا؛ لأنها وضعت قائمة من الموانئ التجارية الحيوية التي تستضيف مصالح أمريكا في المنطقة تحت تصرف طهران. وردا على ذلك، يمكن للقوات المسلحة الإيرانية استهداف شبكة من الموانئ الرئيسية".

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